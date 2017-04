BBB: Vencedora, Emilly vira boneco Judas para malhar no Sábado de Aleluia

Emilly se tornou a grande vencedora do BBB17, mas isso não impediu a gaúcha de sair do programa com uma enorme legião de haters. Prova disso é uma imagem que está circulando no Twitter, de um boneco Judas de Emilly.

Malhar o Judas no Sábado de Aleluia é uma tradição nos países católicos, como o Brasil:

E a galera do meu beco que fez um Judas fantasiado de emilly do #bbb2017 pic.twitter.com/sGgyS4WxTv — Stargirl (@saemillyy) April 15, 2017

Mesmo com tantos haters, Emilly conquistou uma legião de fãs e um grupo na internet inclusive bancou a compra de um vestido de R$ 3 mil para a sister usar em uma festa pós-BBB.

Fonte: Vírgula UOL