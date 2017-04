BBB: Vencedora do programa, Emilly mostra o que uma campeã faz durante a folga

Emilly está aproveitando os dias de folga depois de se sagrar como a grande campeã do BBB em um lancha no maior estilo ostentação.

“Cidade maravilhosa é apelido! Continuo em um sonho? Obrigada minha mãezinha, meu Deus, meus fãs, obrigada Brasil!”, escreveu a Emilly no Instagram, completando com as hashtags #TeamEmilly #Gratidão #Zerada #ComVariosZeros.

| Emilly, Mayla e Tio Volnei pic.twitter.com/12SB76LTkz — Infos Emilly (@MutiraoEmilly) April 15, 2017

Aquele momento em que você mora no Rio, poderia ir atrás da Emilly e da Mayla e tá deitado na cama… QUERO CONHECER VOCÊS #BBB17 pic.twitter.com/5IoCkCIEK2 — bruno ❤️ (@BBBruno23) April 15, 2017

| Emilly,Mayla é Tio Vôlnei no iate hoje com amigo. pic.twitter.com/oDZC3ZyTkK — Projeto Emilly (@projetoemilly) April 15, 2017

Emilly tá do jeito q sempre sonhou, ñ pertubem, ela tem 20 anos e sempre desejou a lancha, os amigos, a balada, deixem a guria viver! — Shiuuu, Mtz (@ShiuTay_) April 15, 2017

emilly além de ganhar 1,5m agora tá mt badala no meio dos famosos no iate em pleno rio de janeiro como deve ser difícil ser hater dela né — nathalia (@natelicia) April 15, 2017

Fonte: Vírgula UOL