BBB: no Twitter, família de Marcos pede que público “não perca tempo com brigas”

Se nas redes sociais, tudo o que o público do BBB 17 tem falado é sobre a atitude violenta de Marcos contra Emilly, no Twitter oficial do brother, comandado por amigos e familiares, o assunto tem sido abafado.

Emparedado contra Marinalva, Marcos encurralou Emilly na cozinha neste sábado (8), encostou nariz com nariz e colocou o dedo indicador contra sua boca enquanto gritava.

Na rede social, os familiares do brother estão pedindo foco nos mutirões de votação para a permanência do cirurgião no reality e chegaram a, literalmente, dizer para que o público “não perca tempo com brigas.”

Fonte: Vírgula UOL