BBB: No Mais Você, com Ana Maria Braga, Emilly se emociona e chora ao falar de Marcos

As finalistas do BBB17, Ieda, Vivian e Emilly, fora tomar o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga nesta manhã.

Emilly, a grande vencedora do prêmio de R$ 1,5 milhão, se emocionou e chorou ao falar sobre Marcos.

A internet assistiu:

OLHEM NOSSA CAMPEÃ TODA LINDA EmillyAraujoNoMaisVoce pic.twitter.com/V1B7GKYevh — Central Emilly (@CentralEmillyA) April 14, 2017

Emilly deslumbrada é mais maravilhosa ainda hahahahaahahahahahahaa EmillyAraujoNoMaisVoce — Emilly tu é campeã (@tuitatensa_) April 14, 2017

Emilly claramente triste ao saber que Marcos foi contra ela, tadinha EmillyAraujoNoMaisVocê — r (@Indispensavel) April 14, 2017

to achando que a emilly capotou de sono e a mayla foi no lugar dela EmillyAraujoNoMaisVoce — diego (@pisoteei) April 14, 2017

Ela dizendo que não sente raiva e guarda ressentimento de ninguém, que só tem coisas boas pra oferecer. AAA EU TE AMO EmillyAraujoNoMaisVoce — fernanda (@fernandalizei) April 14, 2017

"não dá pra parar de sentir" )): EmillyAraujoNoMaisVocê — maria 58% (@exawssta) April 14, 2017

Se Emilly não gostasse realmente do Marcos, não estaria chorando no #MaisVocê, afinal já ganhou o prêmio mesmo! Ela gosta dele real — Alvinho (@AlvaroPenerotti) April 14, 2017

Fonte: Vírgula UOL