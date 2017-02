BBB: Mayara ainda não sabe que Roberta votou nela e a internet está achando inacreditável

Na noite deste domingo (5) foi formado mais um paredão no BBB17. Mayara e Vivian vão disputar na terça-feira quem segue na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Vivian foi indicada ao paredão pela líder Emilly, enquanto Mayara foi a escolhida pela casa.

Mayara está confusa, pois segundo as suas contas, o número de aliados dela na casa seria suficiente para um empate.

O que ela não sabe até agora, no entanto, é que Roberta (que ela esperava que votasse a seu favor) votou contra ela.

A internet, claro, está amando essa situação:

Eu esperando Mayara descobrir que o voto da Roberta foi nela #BBB17 pic.twitter.com/qC3fPB492T — Unicornia (@Unicorncolori) February 6, 2017

Dizem que até então Mayara não descobriu que o seu sétimo voto foi a Roberta que deu nela e eu to como: #bbb17 pic.twitter.com/jPQ4YLWEes — Matheus Lisboa (@uaimatheus) February 6, 2017

Até pq não to entendo tanta burrice de menina Mayara,visto que Elis já revelou o voto AGORA SO FALTA SABER O VOTO DE QUEM MAYARA PVF #bbb17 — Matheus Lisboa (@uaimatheus) February 6, 2017

JÁ DORMI E ACORDEI E MAYARA AINDA NÃO DESCOBRIU O VOTO DA ROBERTA NELA, SOFRO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB17 pic.twitter.com/xPCJDWJeGQ — FRED SAMBIXXXXTA (@UiLacrei) February 6, 2017

Nessa manhã, Mayara reparou que Roberta está “diferente”.

“Notei que a Rô ficou assim comigo”, disse Mayara.

“Acho que ela fica assim pelo geral, como se você estivesse quebrando a paz do reino. Deve achar que você está pagando de doida, que é um surto”, completou sua amiga Vivian, rindo.

A noite de domingo, logo após a formação do paredão, contou com um excelente barraco, no qual Mayara chamou de Emilly de falsa e ela retrucou dizendo “falsa são vocês (Mayara e Vivian) que vieram ser minha amiga por esse colar”.

Por favor, atenção para a melhor edição de BBB de toda a história. pic.twitter.com/uiOtnzpGrD — Marcela Hippe (@MarcelaHippe) February 6, 2017

Fonte: Vírgula UOL