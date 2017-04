BBB: Marcos encurrala Emilly, encosta dedo na cara e a internet quer eliminação

Muita gente acha que Marcos passou de todos os limites neste fim de semana. O brother encostou nariz com nariz com Emilly, encurralou ela no canto da cozinha e apertou o dedo indicador em sua cara.

Até Marinalva aparecer.

O cirurgião se irritou quando Emilly disse que tinha “transbordado” e não queria mais seguir o relacionamento. “Presta atenção. Você só está comigo porque quero que você ganhe? Você tem que ficar comigo independente de quem eu ache que tem que ganhar. Presta atenção”, disse ele.

A sister afirmou que o problema era a atitude do parceiro, ao que ele respondeu: “quem acha é o público.”

Na internet, pelo menos, todos estão bastante assustados com a postura de Marcos e acreditam que alguma coisa deveria ser feita pela produção do BBB 17. O brother está emparedado ao lado de Marinalva.

Marcos tem uma postura tão truculenta que até o apresentador parece acuado. Ontem foi tenso. — Chico Barney (@chicobarney) 9 de abril de 2017

Marcos é muito escroto que homem nojento, senti um alívio na hora que a Marinalva apareceu pic.twitter.com/hwW5cmGi2t — nando (@demetrinando) 9 de abril de 2017

O que o Marcos faz com a Emilly eu não desejo nem pra pior mulher do mundo. Esse psicopata tem que morrer sozinho! — iza

