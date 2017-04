BBB: Marcos diz no Instagram que a ex-BBB Ana Paula Renault o ignorou fora da casa

Já faz mais de uma semana que o BBB17 acabou, mas do lado de fora da casa ele parece não ter fim. Na madrugada de ontem para hoje (25), durante uma live em seu Instagram, o médico respondeu perguntas dos internautas e falou sobre o seu relacionamento com a ex-BBB Ana Paula Renault, eliminada pela produção da última edição do reality.

Marcos disse que procurou a antiga amiga assim que foi eliminado do programa, mas foi ignorado. “Mandei um WhatsApp e até hoje ela não me respondeu”, disse o médico.

Antes da participação no reality, Marcos e Ana Paula se conheceram em Punta del Este. A ex-sister revelou durante um programa no UOL com Maurício Stycer que na ocasião eles estavam acompanhados de amigos e que o médico foi um ótimo guia turístico. Ela também desmentiu boatos de que teria ficado com Marcos e que ele na verdade se aproximou de uma amiga sua.

Fonte: Vírgula UOL