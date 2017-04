BBB: “Eu avisei que ele era machista”, diz ex-sister Mayara sobre Marcos

O BBB mais uma vez virou caso de polícia. Marcos, um dos participantes, está sendo investigado sobre agressões à sua namorada de confinamento, Emilly.

O médico atualmente está sendo acusado duramente pela internet de ser machista e agressor. E alguém que já sabia que Marcos teria atitudes como essa desde o começo era a ex-sister Mayara, eliminada na segunda semana de programa.

“As pessoas até falam que eu previ que ele iria pirar no machismo. Quando ele foi indicado para o paredão por mim e pela Vivian, avisei que ele era machista. O Marcos até chegou a mudar o comportamento e ficou gentil por um tempo. Eu até achei que tinha me enganado com ele, mas pelo visto não. Ele está mostrando um lado pior do que quando eu estava no programa. Ele é agressivo e surtou demais”, disse Mayara em entrevista ao Ego.

A sister também falou algumas verdades sobre o relacionamento entre o médico e Emilly: “O Marcos está com um esgotamento mental altíssimo, mas nada justifica o comportamento dele com a mulher. O Marcos não pode falar com a Emilly da forma que ele fala. O que está em jogo ali é a atitude do homem. Ele deu uma enlouquecida total. Tudo agora virou motivo para gritar e colocar o dedo na cara”.

E pra encerrar o assunto : Não significa que não gosto ou desgosto do Marcos! Apenas lamento muito o comportamento dele agressivo na casa! — Mayara Motti (@Mayaramottiofic) April 10, 2017

Nunca vamos esquecer:

Mayara estava certa esse tempo todo, meu Deus que burra que eu fui #bbb17pic.twitter.com/LcIOUR3Ff5 — juliana (@haileyslutt) April 3, 2017

Fonte: Vírgula UOL