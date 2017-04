BBB: “Entrou um sapo e saiu um príncipe”, diz Emilly a Marcos, que sai do confessionário dançando

O caso de polícia continua no BBB. No fim desta tarde, Marcos foi chamado ao confessionário e ao sair de lá ficou dançando e ao que tudo indica mentindo para Emilly.

Não se sabe ao certo ainda com quem ele conversou, mas as informações eram de que a polícia estava no estúdio para conversar com o médico.

O.debochado saiu rindo e dançando do confessionário pic.twitter.com/YwMqwar7JA — BIBIAN (@Eujasabia_a) April 10, 2017

Emilly "nossa, entrou um sapo no confessionário e saiu um príncipe? Não tô entendendo" #BBB17 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 10, 2017

Será que ele está fazendo ceninha de incrédulo, rindo e dançando, para minimizar a merda? #BBB17 — Vanessa Paes Barreto (@vanessapbm) April 10, 2017

Marcos saiu do confessionário mentindo: "A Vivara trouxe uma caixa com alianças pra eu escolher uma pra saída do programa" #BBB17 — Danilo Sanches (@danilo_sanches) April 10, 2017

Marcos chamou Emilly pra fazer um treino, ela perguntou sobre o assunto do confessionário e ele disse "mistério" #BBB17 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 10, 2017

Marcos saiu do confessionário com um sorrisinho na cara e logo depois foi ao banheiro. As câmeras não estão mais nele. RINDO! R I N D O! — eu mesma oficial ⚱️ (@KahCoss) April 10, 2017

Fonte: Vírgula UOL