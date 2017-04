BBB: Emilly é a grande vencedora do prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil

Favorita desta edição do Big Brother Brasil, Emilly Araújo se consagra como a grande vencedora do prêmio de R$ 1,5 milhão. Finalista ao lado de Vivian e Ieda, a gaúcha foi uma das protagonistas do BBB desde o começo do programa.

Namorada de confinamento de Marcos, expulso na última segunda-feira do programa, acusado de agressão, Emilly despertou paixão e ódio do lado de fora da casa.

Emilly agora faz parte do seleto grupo de milionários brasileiros.

Fonte: Vírgula UOL