BBB: e a amizade? Ieda quer Mari líder para Emilly ir ao paredão

O jogo virou e Ieda não quer mais proteger Emilly no BBB 17. Na última prova do líder, que é de resistência e disputada entre Marinalva e a estudante na manhã deste sábado (8), a mais experiente da casa concentrou todos os seus esforços em torcer para que a paratleta vença o desafio por um motivo muito simples:

Emilly no paredão.

Mas Ieda não era amiga dela? Acontece que as coisas mudaram. “Tomara que a Mari pegue o Líder e coloque a Emilly. Eu não gostaria de colocar, mas vou votar se for o caso. Às vezes, eu tenho pena dela, apesar de tudo. Eu a vejo tão frágil perto dele”, disse Ieda, em conversa com Vivian.

A manauara discordou dessa suposta fragilidade. “Eu não vejo fraqueza, eu a considero muito forte. Para que vou sentir pena? Muito do que ela passa, pela falta de educação dela, por ela escolher ser rude ao invés de ser carismática. Ela sempre tem que ser a primeira, tem o rei na barriga”, criticou.

As coisas mudam mesmo.

Fonte: Vírgula UOL