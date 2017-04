BBB: Antonio e Aly provam que são o único casal que vai vingar após o fim do reality

Eliminado precocemente do Big Brother Brasil, Antonio Rafaski teve uma segunda chance ao ser chamado ao lado de seu irmão gêmeo, Manoel, para fazer uma participação no Gran Hermano espanhol.

Enquanto Elettra Lamborghini fazia sucesso no BBB brasileiro, os gêmeos conquistavam o público do Gran Hermano. Antonio principalmente. O rapaz começou um romance com a participante Aly Eckmann e mesmo depois do fim do programa o namoro, ao contrário dos outros que aconteceram no BBB, parece ter futuro.

A internet está shippando.

Aly e Antônio, não acredito que tô shippando — kaah (@NaoMeIrrita0) April 14, 2017

Antônio e Aly sabem levar esse fandom de casal como poucos. Aplaudo. — Daniel Tombado (@lerigoooo) April 15, 2017

Antônio com o bichinho da Aly pic.twitter.com/3fKG7asfxH — • (@comentathay) April 15, 2017

Fonte: Vírgula UOL