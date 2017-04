‘BBB 17′ decide expulsar Marcos após caso de violência com Emilly

O BBB 17 decidiu expulsar o participante Marcos Harter, gaúcho, 37 anos e médico, após o caso de violência doméstica entre ele e Emilly, com cenas fortes ocorridas no último fim de semana, virar assunto policial.

A Polícia Civil foi até a casa hoje colher depoimentos dos dois participantes envolvidos na confusão. Um inquérito foi aberto para investigação com respaldo na Lei Maria da Penha, que configura agressão casos de manipulação psicológica e intimidação.

Marcos entrou no confessionário por volta de 21h46 para não voltar mais. O anúncio de sua expulsão foi feito no programa ao vivo desta segunda-feira (10).

“O BBB é um programa de entretenimento, só que, muitas vezes, o programa reflete a vida como ela é. Só que como na vida, decisões fortes precisam ser tomadas (…) com base nesse inquérito, tivemos uma nova conversa com Emilly, inclusive com exame médico (…) na conversa, ficaram comprovados indícios de agressão física. O Marcos está eliminado do BBB 17″, informou Tiago Leifert.

