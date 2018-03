Batata frita do McDonald’s pode ajudar a evitar a calvície precoce

Batata frita do McDonald’s

Será que finalmente você vai poder comer batatas fritas do McDonald’s sem culpa?! Bem, mais ou menos! Cientistas da Universidade Nacional de Yokohama, no Japão, fizeram uma descoberta e tanto.

A batata da rede de fast food pode ajudar a evitar uma calvície precoce. Não é a batata que tem o ativo necessário para ajudar a queda de cabelo, mas sim um dos ingredientes dela: um produto à base de silicone que é colocado no óleo: o dimetil polissiloxano.

Os cientistas colocar o silicone em folículos capilares de ratos e descobriram que ele estimula o rejuvenescimento. Assim, o cabelo pode voltar a crescer nesse folículos inativos.

Fonte: Vírgula UOL