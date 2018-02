Batalhão de Cuiabá passa a ser comandando por uma mulher pela primeira vez

A tenente-coronel BM Luciana Bragança Brandão da Silva é a nova comandante do maior e mais antigo batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. O 1º Batalhão de Bombeiros Militar, conhecido como Batalhão Cacique, teve sua cerimônia de troca de comando realizada na Arena Pantanal nesta terça-feira (06.02). Ela é a primeira mulher à frente de um Batalhão de Bombeiro Militar e recebeu o comando do tenente-coronel BM Marcelo Augusto Reveles, que ficou à frente do batalhão por dois anos e meio.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar observou que todos os órgãos de Segurança Pública do Estado estavam representados na cerimônia, o que demonstra a importância do batalhão que é referência para todos os demais. “Temos ciclos de comando que fazem parte da natureza da nossa carreira militar, para que assume o posto e para quem o deixa é também um fim e um início de um novo ciclo”.

O TC BM Reveles enfatizou a qualidade da tropa, o reforço em equipamento adquirido em 2016 e afirmou que aprendeu “a amar e respeitar o CBMMT que serve e protege a sociedade com profissionalismo e ética”. Ele ainda desejou êxito no cumprimento da nova missão da TC BM Luciana e falou de gratidão aos que o ajudaram a cumprir a missão.

O 1º BBM é composto de 183 militares que atendem a região com maior densidade populacional do Estado de Mato Grosso. Nele há profissionais especializados em salvamento em altura, salvamento aquático (mergulhadores), Atendimento Pré-hospitalar (APH) e as habilidades gerais que fazem os militares do Corpo de Bombeiros serem conhecidos como “soldados do fogo”.

A TC BM Luciana é do primeiro grupo de mulheres que ingressaram na corporação em 2001. “Por esse motivo é natural que tudo que as colegas que entraram comigo sejam as primeiras a realizar, já houve mulheres comandando unidades do interior, por isso vejo com naturalidade ser a primeira mulher no comando deste batalhão”, afirma a comandante. A troca de comando contou também com a presença do Secretário de Segurança Pública, Gustavo Garcia, que falou com satisfação da pesquisa sobre a percepção sobre a Segurança Pública diante da população, em que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso aparece com destaque de confiabilidade junto à sociedade.