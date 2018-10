Barcas e Polícia Federal realizam exposição de combate à pedofilia

Os usuários dos serviços da empresa CCR Barcas, no Rio de Janeiro, poderão ver hoje (10) e amanhã (11) a exposição itinerante Federal Kids, cuja finalidade é conscientizar a sociedade sobre o crime de pedofilia. A apresentação é feita na estação Arariboia, em Niterói, e é uma parceria entre a concessionária e o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal.



Seis totens informativos estão distribuídos pelo terminal com instruções sobre como prevenir os abusos sexuais sofridos por crianças e adolescentes, que muitas vezes acontecem dentro da própria família. Além disso, há o alerta sobre a importância de denunciar o crime, já que o número de queixas ainda é muito baixo.



Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registrados no Brasil 22,9 mil atendimentos a vítimas de estupro em 2016. Desse total, 57% das vítimas tinham idade entre 9 e 14 anos. Além disso, identificou-se que mais de 90% dos acusados já conheciam o menor.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala

Fonte: Agência Brasil