Barbie humana arruma namorado: ‘Ele não se importa com a minha aparência’

(Foto: reprodução/ The Sun) Justin Sterling e Ophelia Vanity

A americana Ophelia Vanity, de descendência chinesa e conhecida mundialmente como ‘Barbie humana‘, arrumou um namorado. Em 2009, quando começou a mudar a sua aparência para ficar idêntica à famosa boneca, um de seus receios era amedrontar os homens e não conseguir nenhum. Mas, a história mudou.

Ophelia conheceu o músico Justin Sterling há oito anos. Na época, ele não deu bola à ela, o que a fez pensar que não existia nenhum interesse da parte dele. Então, há alguns meses os dois começaram a conversar novamente e viram que tinham muita coisa em comum.

“Uma noite acabamos falando por horas e mantemos contato desde então, saindo e tocando algumas músicas”, diz ela ao The Sun. “Nos encontramos há cerca de seis meses e estivemos juntos desde então”.

A ‘barbienização’ de Ophelia já custou o equivalente a R$ 230 mil em vários procedimentos estéticos, que incluem aplicações de Botox, preenchimentos labiais e cirurgias plásticas no nariz e nas pálpebras. Ela ainda planeja remover as costelas, mudar cirurgicamente a cor dos olhos e fazer um lifting para ter um ‘bumbum brasileiro’.

Ophelia tem 30 anos e Justin, 43. Ambos vivem na Califórnia, EUA.

“Os meus amigos me apoiam no que faço. Justin também não se importa [com a minha aparência]. Ele fica apenas preocupado com os riscos, o que é compreensível”, diz ela ao site.

Confira fotos:

Ophelia, a 'Barbie humana'

Créditos: Reprodução/The Sun

Fonte: Vírgula UOL