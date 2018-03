Barbie da Frida Kahlo: Mattel lança coleção especial para Dia da Mulher

Para comemorar o Dia da Mulher, a Mattel lançou uma nova coleção da Barbie. A linha “Mulheres Inspiradoras” (Inspiring Women) tem três bonecas, sendo que uma delas é a pintora Frida Kahlo! A mexicana marcou o mundo da arte com seu estilo único e se tornou um símbolo de força e resistência pela forma como enfrentou graves problemas de saúde.

As outras duas mulheres inspiradoras homenageadas pela marca americana são Amelia Earhart e Katherine Johnson. Earhart foi a primeira aviadora a atravessar o Oceano Atlântico, em 1937, desafiando as convenções de gênero de sua época. Já Johnson foi uma matemática pioneira. Negra, ela rompeu barreiras de raça e gênero para trabalhar na Nasa, onde participou da equipe que mandou o primeiro voo tripulado americano para o espaço.

As bonecas não serão edição limitada, então não precisa ficar com medo de não ter a sua. As caixas terão propósitos educativos e vão trazer informações sobre a vida e a carreira da homenageada. Não é demais?



As ‘Mulheres Inspiradoras’ da Barbie

A Barbie de Katherine Johnson

A Barbie de Katherine Johnson

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Katherine Johnson

Detalhe da Barbie de Katherine Johnson

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Katherine Johnson

Detalhe da Barbie de Katherine Johnson

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Katherine Johnson

Detalhe da Barbie de Katherine Johnson

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Katherine Johnson

Detalhe da Barbie de Katherine Johnson

Créditos: Divulgação/Mattel

A Barbie de Amelia Earhart

A Barbie de Amelia Earhart

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Amelia Earhart

Detalhe da Barbie de Amelia Earhart

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Amelia Earhart

Detalhe da Barbie de Amelia Earhart

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Amelia Earhart

Detalhe da Barbie de Amelia Earhart

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Amelia Earhart

Detalhe da Barbie de Amelia Earhart

Créditos: Divulgação/Mattel

A Barbie de Frida Kahlo

A Barbie de Frida Kahlo

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Frida Kahlo

Detalhe da Barbie de Frida Kahlo

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Frida Kahlo

Detalhe da Barbie de Frida Kahlo

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Frida Kahlo

Detalhe da Barbie de Frida Kahlo

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Frida Kahlo

Detalhe da Barbie de Frida Kahlo

Créditos: Divulgação/Mattel

Detalhe da Barbie de Frida Kahlo

Detalhe da Barbie de Frida Kahlo

Créditos: Divulgação/Mattel

Fonte: Vírgula UOL