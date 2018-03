Barbie chinesa gasta mais de R$ 15 mil para tirar olhos puxados

Reprodução Ela quer ainda fazer clareamento da pele e remover costelas para ficar com a cintura mais fina

Ophelia Vanity, 30 anos, tem descendência chinesa, mas já gastou mais de R$ 15 mil para “tirar” olhos puxados. Ela se considera uma boneca humana e faz procedimentos para ficar parecida com a Barbie. Ophelia tem mais de 70 mil seguidores no Instagram, onde compartilha imagens vestindo roupas de boneca e com o rosto coberto por maquiagem.

Além das cirurgias plásticas nos olhos, Ophelia passou por rinoplastia e faz injeções de botox mensalmente. A “Barbie chinesa” quer colocar implantes nos seios, remover parte das costelas para ficar com a cintura mais fina e fazer clareamento da pele, segundo contou em entrevista ao Daily Mail. “Eu acho a Barbie icônica, não sou racista”, disse.

Barbie humana

1 de 5

Nova Barbie humana

Gabriela Jirackova é proprietária de 300 bonecas e, recentemente, passou por seu primeiro procedimento cirúrgico para aumentar os seios e começar sua transformação. Ela gasta R$ 4,5 mil por mês para ficar igualzinha a Barbie

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL