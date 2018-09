Barbagallo, baterista da cultuada banda Tame Impala vem ao Brasil para shows

(Foto: divulgação) Barbagallo

Barbagallo, projeto musical de Julien Barbagallo, baterista da cultuada banda indie psicodélica Tame Impala, vem ao Brasil em novembro para três shows. As apresentações acontecem dia 2 no festival Se Rasgum, em Belém, dia 4 no Balaclava Fest, em São Paulo, e dia 17 na edição de 15 anos do TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov, em Recife.

Como o Tame Impala não lança nada novo desde 2015, nesse meio tempo Julien aproveitou para dar vida ao seu trabalho solo e lançou os discos Amor de Ionh (2015), Grand Chien (2016) e, em março deste ano, foi a vez de Danse Dans Les Ailleurs (2018). Barbagallo conta que, para gravação do álbum, escolheu estar perto da natureza: “Mesmo antes do processo de composição terminar, sabia que queria gravar o terceiro álbum em um lugar isolado para incentivar a introspecção. O estúdio Barberine, localizado em Lot, na França, atendeu minhas expectativas perfeitamente”.

Sobre os shows no Brasil, ele diz: “Espero me divertir bastante. Entre todos os lugares que já fui com o Tame Impala, o Brasil está, definitivamente, como um dos favoritos. É um dos melhores públicos do mundo com uma ótima cultura musical. Mal posso esperar para mostrar a eles o meu trabalho como artista solo”.

Os ingressos já estão à venda pelos sites www.sympla.com.br (Se Rasgum), www.ticket360.com.br (Balaclava Fest) e www.sympla.com.br (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Shows mais esperados de 2018:

Andrea Bocelli

20 de setembro em Brasília, 26 em Porto Alegre e 29 e 30 em São Paulo

Créditos: reprodução

30 Seconds to Mars

27 de setembro em São Paulo, 29 em Porto Alegre e 30 em Curitiba

Créditos: reprodução

Nightwish

28 de setembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Kasabian

30 de setembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Vance Joy

5 de outubro em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Murphy

7 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Cypress Hill

9 de outubro em Porto Alegre, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Hook & The Light

10 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Camila Cabello

11 de outubro em Porto Alegre, 13 em Uberlândia, 14 em São Paulo e 16 em Curitiba (Z Festival)

Créditos: reprodução

Franz Ferdinand

11 de outubro em Curitiba, 12 em São Paulo e 13 em Natal

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Celebrating David Bowie

19 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Against Me

19 de outubro em Curitiba, 20 em São Paulo e 21 em Natal

Créditos: reprodução

Shakira

21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Créditos: divulgação

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Fonte: Vírgula UOL