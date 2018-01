Banheiros mais espetaculares de hotéis de luxo pelo mundo

Divulgação Hyatt Shanghai

Quando se trata de reservar um hotel, a vista da sua varanda ou o tamanho do quarto não devem ser os únicos fatores de acomodação que você leva em consideração antes de se instalar.

Na verdade, às vezes, o banheiro do quarto pode fazer com que o hóspede tome a decisão de torrar uma pequena fortuna em uma diária.

Uma reportagem da revista Haute Living selecionou os quartos de hotéis mais “extravagantes” pelo mundo.

Four Seasons, Seychelles

“Se a privacidade e os luxuosos banhos de espuma importam mais para você, então você deve adicionar esta escapada Seychelles à sua lista de balde de viagem. Com vista para o Oceano Índico e a encosta abaixo, esta gloriosa banheira de pedra em uma das moradias residenciais da Four Seasons tem como objetivo impressionar. Esqueça a piscina privada de borda infinita no andar de baixo, todos estamos mergulhando neste espaço totalmente natural”.

Ponta dos Ganchos, Brasil

“Com uma adega privada e um banheiro com spa, os hóspedes nunca vão querer deixar esta estadia exótica. Quando os viajantes optam pelo Bungalow Esmeralda, eles não são apenas garantidos vistas pitorescas do mar, mas também conseguem tirar proveito da sauna de sonho, da hidromassagem mod e área de lounge.”

Hyatt on the Bund, Xangai

“Situado no extremo norte do lendário Bund de Xangai, este enorme hotel ao longo do rio Huangpu possui um design de ponta e uma decoração atraente – e os seus elegantes banheiros servem como prova. Oferecendo vistas incomparáveis ​​sobre a paisagem da cidade com um arranha-céu (dia ou noite), seria muito fácil passar toda a sua viagem relaxando nesta banheira glamourosa de mármore.”

Four Seasons, Florença

“Flanqueado por edifícios e locais históricos, o interior do Four Seasons, Florença homenageia suas raízes centenárias. Em todos os quartos, os hóspedes encontrarão arte nos tectos abobadados, afrescos e estucos impressionantes, bem como piso de cerâmica original na galeria. Quanto ao banheiro? A vida luxuosa continua a ser o foco principal, também, pois esta elegante casa de banho italiana pode atestar.”

Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island Ocean Lodge

“Enquanto os cangurus aparecem em cada esquina desta ilha aventureira na Austrália, os hóspedes também podem encontrar refúgio nos interiores. A banheira de granito esculpida à mão e os pisos de calcário aquecidos no banheiro minimalista do Osprey Pavillon estabeleceram a cena para uma noite a dois ou de plenitude solitária.”

Conservatorium, Amsterdam

“As vigas de pinho e hemlock do Oregon acenam dramaticamente sobre este espaço de banho sereno que é totalmente trabalhado a partir de arenito de Jerusalém. Você pode imaginar-se afundando nesta banheira extremamente profunda? Se a resposta for sim, você pode encontrar este paraíso pacífico no I Love Amsterdam Suite.”

Ilha de Dedon, Filipinas

“Um banho de luxo, assim pode ser definido este banheiro monumental nas Filipinas. Rodeado de bambu e pedra indígena de origem local (que compõem os pisos afundados), os banheiros da Ilha Dedon são ícones do hotel de luxo descalço.”

Palais Namaskar, Marrocos

“Neste destino de Marrakech, a vida ao ar livre e a sala de estar se misturam perfeitamente como uma. Em Villa Namaskar, os viajantes cansados ​​terão o prazer de descobrir uma sumptuosa banheira de imersão e um banho de chuva de duas pessoas. O santuário ao ar livre do quarto também vem completo com uma piscina de imersão aquecida serena.”

