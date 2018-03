Bandidos tentam roubar caminhão com figurinos de Katy Perry no Rio

(Foto: Marta Ayora) Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, bandidos armados tentaram roubar o caminhão que transportava figurinos de Katy Perry. A tentativa aconteceu na madrugada de segunda, 19, por volta das 4h na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, sentido Aeroporto do Galeão.

Os criminosos desistiram de roubar o veículo quando viram o material que transportava, ou seja, as fantasias que a cantora norte-americana usa nos shows. A polícia também informa que os bandidos agrediram o motorista, que comparecerá nesta terça, 20, na 21ª Delegacia Policial, no Bonsucesso, para registrar o ocorrido.

Kate Perry se apresentou em Porto Alegre e São Paulo, onde convidou Gretchen para subir ao palco. No Rio de Janeiro, a popstar homenageou Marielle Franco, chamando a filha e irmã da vereadora assassinada para participar do show em um momento emocionante.

Katy Perry e Bebe Rexha em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Katy Perry no Allianz Parque, em São Paulo

Bebe Rexha no Allianz Parque, em São Paulo

Bebe Rexha no Allianz Parque, em São Paulo

Bebe Rexha no Allianz Parque, em São Paulo

Bebe Rexha no Allianz Parque, em São Paulo

Bebe Rexha no Allianz Parque, em São Paulo

Fonte: Vírgula UOL