Banda do Exército se apresenta terça, no Teatro Zulmira Canavarros

A Banda do Exército realiza na próxima terça-feira (18), concerto sinfônico em comemoração ao Dia do Exército (19 de abril), no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, a partir das 20h.

A apresentação será realizada em parceria com músicos da Polícia Militar, do Corpo Bombeiros e também do Instituto Ciranda. O repertório é composto por músicas clássicas e regionais.

Este será o segundo ano consecutivo que a Banda do Exército se apresenta no Teatro anexo à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

O comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, Luiz Fernando Estorilho Baganha, explica que o evento é voltado para a família militar, sendo um momento especial de cultura e lazer e como forma os laços de amizade.

A Banda de Música do 44° Batalhão de Infantaria Motorizado foi originada ainda no 21° Batalhão de Infantaria, em 1.919 e contava na época com aproximadamente 20 músicos. Mas foi em 1920 que a Banda veio de Corumbá para Cuiabá e se alojou no Arsenal de Guerra, na região do bairro do Porto. Atualmente, a Banda é composta por 40 músicos e a regência é do 1º Tenente José Eustáquio Anastácio.

A apresentação da Banda do Exército é aberta ao público e gratuita. No Teatro haverá um espaço para recolhimento de alimentos pela Sala da Mulher para serem doados a entidades parceiras da ALMT.

História

A constituição do Exército Brasileiro é datada, simbolicamente, em 19 de abril de 1648- em referência à Batalha dos Guararapes. O embate envolveu holandeses e luso-brasileiros e foi quando, pela primeira vez, indígenas brasileiros, africanos escravos e brancos portugueses e brasileiros se uniram para reconquistar o território há anos ocupado pelos holandeses no nordeste do Brasil.