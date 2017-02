Banda colombiana é primeira confirmada na programação do Festival Rec-Beat 2017

Trio de música instrumental de Bogotá, Colômbia, o Los Piranãs é o primeiro nome confirmado para a 22ª edição do Festival Rec-Beat, que ocorre em Recife, durante os quatro dias no Carnaval, entre 25 e 28 de fevereiro.

Os colombianos trazem o encontro entre cúmbia, música eletrônica, afrobeat, chicha, vallenato, raspa e champeta criolla. À proposta de projetar os ritmos e gêneros musicais do país, sofisticados ou renegados, como a música brega colombiana, soma-se ainda referências de jazz e rock.

“Pedro Ojeda (bateria), Mario Galeano (baixo) e Eblis Alvarez (guitarra e computador) expandem a música sul-americana para outros territórios sonoros, um ‘ruído tropical’, como denominam, em ritmo frenético e experimental. O som é deliberadamente estridente, buscando a improvisação ao mesmo tempo que é música feita para dançar, e muito”, afirma texto de divulgação do festival.

Com programação gratuita, nomes nacionais e internacionais sobem ao tradicional palco montado, ar livre, no Cais da Alfândega, local histórico da cidade. O festival atrai anualmente um público superior a 120 mil pessoas.

O ilustrador e quadrinista pernambucano, Ayodê França é o autor da ilustração que pautará a identidade visual do Festival Rec-Beat 2017. Nela, Ayodê conta que buscou representar a importância da diversidade e experimentação do Rec-Beat, que sempre apresenta ao seu público uma experiência nova, fugindo do óbvio e subvertendo às expectativas.

Ayodê integra o grupo de artistas que já participaram com suas obras da programação visual do Rec-Beat. A cada edição, o festival convida um artista para criar uma obra inédita representando a sua interpretação conceitual do festival. Já participaram em edições anteriores Shiko, Fernando Peres, Raoni Assis e Karina Buhr.

“Gostaria de provocar, se possível, uma breve reflexão sobre a condição humana para além dos estereótipos, por uma imagem cheia de cor, música e alegria”, afirma Ayodê sobre a sua ilustração. “A importância de valorizarmos a diversidade como uma das mais belas características dos agrupamentos humanos, responsável por enriquecer as nossas experiências de interação com o outro. No centro, uma figura humana que transcende esteriótipos de gênero com os quais somos atualmente bombardeados, o ser humano para além do óbvio, do nicho, sem gênero, origem ou classe social determinada.”

O Rec-Beat 2017 tem Patrocínio da Prefeitura do Recife, Incentivo do Funcultura – Fundo Pernambucano de Incentivo a Cultura/Governo do Estado de Pernambuco, apoio da Copergás, Institut Français e Paço Alfândega. A realização é da Rec-Beat Produções.

SERVIÇO

Festival Rec-Beat 2017 – 22ª edição

Dias: 25 a 28 de fevereiro de 2017 (sábado a terça-feira de Carnaval)

Início: 20h (Recbitinho 17h)

Local: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Ao ar livre – Entrada gratuita

Informações: www.recbeatfestival.com

Telefone: (81) 3231-3422

“Rec-Beat Apresenta” em João Pessoa

Data: 24/02 (sexta-feira)

Horário: 22h

Source: http://virgula.uol.com.br/