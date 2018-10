Banco Fator lidera consórcio que administrará uso de imóveis da UFRJ

O consórcio liderado pelo Banco Fator foi confirmado hoje (5) pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como vencedor do pregão eletrônico para elaboração de estudos técnicos sobre aproveitamento econômico de ativos imobiliários da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O consórcio apresentou o melhor lance, no valor de R$ 2,6 milhões, informou o BNDES, por meio de sua assessoria de imprensa.

Serão efetuados estudos de modelagem para o uso, por tempo determinado, de imóveis da universidade localizados na Ilha do Fundão, zona norte da cidade; na região central e na zona sul, com destaque para a antiga casa de espetáculos Canecão, em Botafogo.

As contrapartidas, envolvendo investimentos e a manutenção associada dos ativos por todo o período, serão dadas em termos de assistência estudantil, traduzida por meio da construção de novos restaurantes universitários e moradias para estudantes; em termos de infraestrutura acadêmica, que prevê novos prédios no campus da Praia Vermelha, zona sul, e na Cidade Universitária, na zona norte; e de um novo equipamento cultural no espaço que foi ocupado pelo Canecão.

Fonte: Agência Brasil