Baleia azul rara é capturada, morta e tem carne cortada em porto na Islândia

Organizações de conservação da vida marinha acusam baleeiros da Islândia de matarem, picarem e venderem a carne de uma rara baleia azul ao Japão.

Este tipo de baleia azul, que tinha 33 metros, está ameaçada de extinção e há 50 anos não se via uma delas. Fotos mostram o animal no porto tendo sua carne picada. De acordo com o site Daily Mail, a carne é consumida como uma iguaria em alguns países orientais, como o Japão.

“Isto é uma violação gravíssima das leis internacionais de conservação e a Islândia precisa fazer algo a respeito”, disse Robert Read, diretor da organização Sea Sheperd.

Baleia azul rara é capturada na Islândia

Animal foi cortado e carne vendida ao Japão, dizem organizações

Créditos: Reprodução

Baleia azul rara é capturada na Islândia

Fonte: Vírgula UOL