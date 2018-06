Balão Mágico celebra shows: ‘Os marmanjos continuam pulando igual crianças’

(Foto: divulgação) Balão Mágico

Simony, Mike e Tob, integrantes da Turma do Balão Mágico, estão felizes da vida. Após 35 anos separados, o grupo retornou às atividades e os shows estão sendo o maior sucesso. “A gente vê o brilho nos olhos das pessoas que estão nos assistindo. Sentimos a felicidade delas”, diz Tob, de 43 anos, em exclusiva ao Virgula. “O mais legal é que os marmanjos continuam pulando como antigamente, igual quando eram crianças”, completa Mike, de 47.

O trio, que em cima do palco vira uma big band com teclados, sopros e backing vocals, realizou dois shows após a volta: o primeiro na Virada Cultural de São Paulo, e depois no Milkshake Festival, também na capital paulista.“Esta sendo ótimo estar em turnê”, celebra Simony, de 41 anos, sobre as próximas datas. Entusiasmado, Mike continua: “Essa troca de energia está sendo muito boa. O barato é exatamente o retorno que estamos tendo do público. É o maior combustível que temos”.

Canções inéditas

Embora o sucesso do Balão Mágico se deva ao passado, seus integrantes pensam no presente e no futuro, e isso inclui apresentar material inédito aos fãs para empurrar o Balão adiante. “Temos algumas músicas inéditas que estão para vir e vamos lançar alguns EPs”, revela Simony. “Estamos trabalhando com muita atenção nessas músicas novas, pois pela magnitude que o Balão teve, tudo tem que ser feito com muito carinho e cuidado”, explica Mike.

“Temos um grupo fechado de WhatsApp que está somente nós três, e rola muita brincadeira nele. Para você ver o nível de interação que estamos tendo, de um dos comentários no grupo acabou surgindo uma música”, conta Mike. “Estamos muito felizes de em breve poder trazer canções novas para um público que nos acompanha há três décadas”.

Legado

Em entrevista recente, Simony comparou o Balão Mágico com o Pelé e Neymar. A cantora comenta: “Muita gente caiu de pau em mim por ter falado isso, mas é verdade. O Balão Mágico tinha uma coisa que não consigo explicar. Uma coisa única, sabe? É exatamente que nem o Pelé ou o Neymar, nunca haverá outros iguais”.

Mike aproveita o assunto e reforça a teoria da companheira com exemplo: “Nenhuma outra banda brasileira conseguiu reunir um cast de artistas tão grande como o Balão. Léo Jaime, Fábio Jr., Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Djavan…É uma lista enorme de gente que gravou conosco. É por histórias como essa que não haverá outro Balão Mágico”.

r7ad.printGAds([300, 250], 'Island');

r7ad.printGAds([300, 250], 'Island');

Fonte: Vírgula UOL