Balada na hora do almoço para pessoas com mais de 60 anos faz sucesso na Inglaterra

Uma ideia simples e animada está tentando diminuir a solidão de alguns idosos na Inglaterra, país que tem mais de dois milhões de pessoas acima de 75 anos vivendo sozinhas. O The Posh Club é uma é uma balada para quem tem mais de 60 anos e realizada em cinco lugares diferentes de Londres. Segundo o site, são três horas de evento temático com show ao vivo, estilo black tie e buffet de chá e sanduíches, já que sempre acontece na hora do almoço.

Leia maisDesenhos inéditos feitos por Michael Jackson há mais de 30 anos …Série fotográfica mostra como idosos convivem com suas …

A ideia foi de dois irmãos Simon e Annie. “Depois que nosso pai morreu, nossa mãe se mudou para o subúrbio de Londres sozinha aos 80 anos e não tinha absolutamente nada para fazer”, disseram. O evento começou com um chá da tarde organizado para as amigas da mãe e se transformou na festa glamourosa que tem feito sucesso com o público.

A entrada custa apenas $5 libras (aproximadamente R$ 24) e inclui buffet e uma taça de espumante. O projeto consegue manter o preço baixo porque conta com um time de voluntários e também doações da comunidade. “Deixe seus avós orgulhosos. Patrocine o The Posh Club”, diz o site. Segundo eles, Irene Sinclair, é a cliente mais velha a frequentar as tarde de festa. Ela tem 109 anos.

“O foco principal dos eventos é ser divertido, proporcionar um leve entretenimento, amizade e solidariedade”, disseram os organizadores ao site Metro. “Eu amo vir para dançar e ter companhia. Fiz muitos novos amigos aqui”, disse Jackie, uma das frequentadoras.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Balada para pessoas com mais de 60 anos

Na Inglaterra, shows e almoços ajudam a aliviar a solidão de idosos

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Tatuagem depois dos 65 anos

Starbucks inaugura primeira loja do mundo especial para deficientes auditivos

Mãe ‘fantasia’ filho de escravo e gera polêmica

Mais galerias

Tatuagem depois dos 65 anos

Starbucks inaugura primeira loja do mundo especial para deficientes auditivos

Mãe ‘fantasia’ filho de escravo e gera polêmica

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1296003’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL