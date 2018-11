Balaclava Fest mostra que a música independente resiste com louvor

(Foto: Marta Ayora) Warpaint

Leia mais’Não somos grunge, fazemos música’, diz Mike Inez, do Alice In …Rihanna não quer que Donald Trump use suas músicas em comícios

O passado, presente e futuro da música independente se encontraram no Balaclava Fest neste domingo, 4, na Audio, em São Paulo. O evento, que teve a casa praticamente lotada, mostrou que resiste com louvor às dificuldades do mercado independente e já é fixo no calendário de importantes festivais nacionais. Seus organizadores, Fernando Dotta e Rafael Farah, são exemplos do “faça você mesmo”.

Os shows

No palco Stage, Mercury Rev abrilhantou o público ao tocar o clássico álbum Deserter’s Song na íntegra, mostrando que o passado continua relevante e não envelhece. O grupo Deerhunter, de quase 18 anos de estrada e inédito no Brasil, trouxe suas músicas cheias de guitarras e de volume altíssimo ao presente. O francês Barbagallo, projeto solo de Julien Barbagallo, mostrou que também é um dos artistas mais interessantes na música independente atual.

Uma coisa é certa: o futuro é feminino. As garotas da Warpaint voltaram ao país pela 3ª vez e encantaram os fãs com seu indie pop delicado de pitadas oitentistas e psicodélicas. Todos cantaram, dançaram e curtiram. Também houve momento para protesto político: o público gritou “Ele não” e a banda engrossou o coro com “Fuck Trump”. As meninas vão longe.

O futuro também esteve muito bem representado no palco Club com artistas emergentes e promissores da música independente nacional: Metá Metá, Jaloo, Marrakesh e Moons.

No telão de fundo, um aviso: música resiste.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Deerhunter

Créditos: Marta Ayora

Balaclava Fest

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Deerhunter

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Deerhunter

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Deerhunter

Créditos: Marta Ayora

Balaclava Fest

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Deerhunter

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Deerhunter

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mercury Rev

Créditos: Marta Ayora

Warpaint

Créditos: Marta Ayora

Mais galerias

Desenhos feitos por Michael Jackson nos anos 1980

Laura Jane Grace and the Devouring Mothers em SP

Axl Rose e Slash: separação e reconciliação

Mais galerias

Desenhos feitos por Michael Jackson nos anos 1980

Laura Jane Grace and the Devouring Mothers em SP

Axl Rose e Slash: separação e reconciliação

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1295989’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL