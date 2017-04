Baixista do Metallica diz que filho de 12 anos está levando turnê com Korn a sério

Robert Trujillo, baixista do Metallica, é só orgulho! Seu filho Tye Trujillo, de 12 anos de idade, está em turnê com o Korn, substituindo o baixista Fieldy que não pôde vir à América do Sul por ‘circunstâncias imprevistas’, e está levando os shows muito a sério. “Ele ainda tem 12 anos de idade e age como um menino de 12. Mas quando se trata de música, ele é muito focado“, disse Trujillo em entrevista ao Altas Horas, da Rede Gobo. “Quanto ao Korn, é engraçado porque eu não ensinei nada a ele. Eu estive muito ocupado e fora da cidade. Ele está levando essa oportunidade muito a sério“, diz.

Trujillo, que foi entrevistado por Andreas Kisser, do Sepultura, também fala sobre a escolha musical de Tye: “Eu nunca o forcei a ir para a música, sempre senti que se ele quisesse abraçar um instrumento, ótimo, eu tentaria ajudá-lo. E, quando ele era menor, ele tinha um tipo de guitarra de plástico e a tocava o tempo todo, apenas dedilhando, a ponto que o plástico ficasse todo desgastado.”

O Korn se apresenta nesta quarta, 19, em São Paulo, no Espaço das Américas, e postou um vídeo de Tye em ação com a banda, com o papai ‘babão’ supervisionando e filmando tudo. Veja:

Fonte: Vírgula UOL