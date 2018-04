Bactéria que come carne humana se espalha e intriga médicos

Úlcera de Buruli provocada por bactéria que come tecido

Uma bactéria que come carne humana tem se tornado epidemia na Austrália, no Estado de Victoria. Casos de Úlcera de Buruli, aumentaram 400% nos últimos quatro anos

Médicos não sabem como prevenir a doença e pediram investigação para entender por que os casos explodiram. Apenas em Victoria ocorreu um aumento de 51% dos registros em relação a 2016, com 275 novos casos.

Difíceis de tratar, as úlceras exigem período de recuperação que vai de seis meses a um ano.

Geralmente, as ocorrências da doença se concentram na África Ocidental, África Central, Nova Guiné, América Latina e regiões tropicais da Ásia.

Veja nossa galeria com animais perigosos da Austrália:

Crocodilo

Crocodilo

Créditos: Thaís Sabino

Tubarão-touro

Tubarão-touro

Créditos: Wikimedia Commons

Cobra marrom

Cobra marrom

Créditos: Pexels

Casuar

Casuar

Créditos: Wikimedia Commons

Água-viva

Água-viva

Créditos: Wikimedia Commons

Aranha teia-de-funil

Aranha teia-de-funil

Créditos: Wikimedia Commons

