Baco Exu do Blues lança álbum e curta inspirados em Jay-Z, Kanye West e B.B. King

(Foto: @alextakaki) Baco Exu do Blues

Baco Exu do Blues, um dos nomes mais quentes da música brasileira atual lançou nesta sexta, 23, o segundo álbum da carreira. De título Bluesman, o trabalho traz referências da cultura musical norte-americana que vai do rap de Jay-Z e Kanye West ao blues de raiz de B.B. King. Tudo com o toque brasileiro do rapper nascido em Salvador.

Bluesman tem nove músicas e homenageia as influências citadas acima nas próprias canções, em títulos curiosos como Me Desculpa Jay Z, Kanye West da Bahia, Girassóis de Van Gogh (sim, sobre o artista holandês) e BB King. O disco também tem participações de Tim Bernardes, 1LUM3 e do grupo Tuyo.

Capa de Bluesman

Para ilustrar o lançamento, Baco divulgou também um curta-metragem de mesmo nome do álbum. O filme criado em parceria com a Stink Films e dirigido por Douglas Bernardt, teve a identidade visual e estratégia de lançamento desenvolvidos pelo Coala Festival com a agência AKQA de SP e percorre três faixas de Bluesman.

Assista e ouça Bluesman abaixo:

Fonte: Vírgula UOL