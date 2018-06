O apresentador Jimmy Fallon recebeu a boyband Backstreet Boys em seu programa, na última quinta-feira (28).

Os fãs do grupo, que fez sucesso nos anos 90 e 2000, foram à loucura com a participação de Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough, Brian Littrell e AJ McLean. O quinteto usou mini instrumentos musicais para cantar o hit ‘I Want It That Way’, música lançada em 1999.

Confira o vídeo:

Fonte: Vírgula UOL