Back to the 80’s: Peter Hook toca clássicos do New Order e Joy Division em São Paulo

(Foto: reprodução/NME) Peter Hook

Leia maisErasmo Carlos vai a show com namorada 49 anos mais jovemOs Paralamas do Sucesso são confirmados no Rock in Rio 2019

Os anos oitenta estão bombando nesta semana em São Paulo. Após o show que Peter Murphy, do Bauhaus, fez domingo passado, o próximo ícone a colocar a cidade para dançar é Peter Hook, baixista, co-fundador e ex-integrante das bandas New Order e Joy Division. O britânico faz apresentação única nesta quarta, 10, na Audio.

Nesta vinda ao país, Hook, acompanhado de sua banda The Light, tocará dois importantes álbuns do New Order: Technique, de 1989, que mostrou o impacto da acid house na banda e alcançou o 1º lugar nas paradas do Reino Unido, e Republic, de 1993, que se tornou o maior álbum da história do grupo nos EUA, chegando à 11ª posição da Billboard.

Como é de costume nos shows que Hook tem feito, além de tocar os álbuns do New Order, também fará um set especial com os maiores hits do Joy Division, como Love Will Tear Us Apart, Transmission, She’s Lost Control, Atmosphere e muitas outras.

Relembrar é viver. E se for dançando, melhor ainda.

SERVIÇO:

Peter Hook & The Light em São Paulo

Quando: 10 de outubro (quarta-feira)

Onde: Audio – Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda – São Paulo

Abertura da casa: 22h00

Classificação: 18 anos

Capacidade da casa: 3.200 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Local para alimentação: sim

Wifi: sim

Valor dos ingressos: A partir de R$70,00 (meia entrada)

Venda de ingressos: Bilheteria Audio (de segunda a sábado das 13h às 20h) e online pelo site/aplicativo da Ticket360: www.ticket360.com.br

Shows mais esperados de 2018:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Cypress Hill

9 de outubro em Porto Alegre, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Hook & The Light

10 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Camila Cabello

11 de outubro em Porto Alegre, 13 em Uberlândia, 14 em São Paulo e 16 em Curitiba (Z Festival)

Créditos: reprodução

Franz Ferdinand

11 de outubro em Curitiba, 12 em São Paulo e 13 em Natal

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Celebrating David Bowie

19 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Against Me

19 de outubro em Curitiba, 20 em São Paulo e 21 em Natal

Créditos: reprodução

Shakira

21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Créditos: divulgação

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Cypress Hill

9 de outubro em Porto Alegre, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Hook & The Light

10 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Camila Cabello

11 de outubro em Porto Alegre, 13 em Uberlândia, 14 em São Paulo e 16 em Curitiba (Z Festival)

Créditos: reprodução

Franz Ferdinand

11 de outubro em Curitiba, 12 em São Paulo e 13 em Natal

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Celebrating David Bowie

19 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Against Me

19 de outubro em Curitiba, 20 em São Paulo e 21 em Natal

Créditos: reprodução

Shakira

21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Créditos: divulgação

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Mais galerias

10 motivos para não perder shows de Camila Cabello

10 coisas legais do Porão do Rock 2018

Cardi B

Mais galerias

10 motivos para não perder shows de Camila Cabello

10 coisas legais do Porão do Rock 2018

Cardi B

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1260327’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL