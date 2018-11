Azealia Banks sobre vinda ao Brasil: ‘Adoraria gravar com Pabllo Vittar’

(Foto: divulgação) Azealia Banks

Ser fã de Azealia Banks é viver em uma montanha-russa de emoções. Na semana passada, por exemplo, ela escreveu em sua conta no Twitter que todos os shows marcados no Brasil estavam cancelados, para minutos depois explicar que foi apenas um mal entendido com o seu agente. Imagine a situação; os brasileiros quase morreram do coração.

Depois do susto, a turnê segue confirmadíssima. A rapper norte-americana se apresenta dia 10 de novembro no Sacadura 154, no Rio de Janeiro, 11 na Selfie Brasil em Curitiba e 14 no Festival Pisa Menos em Fortaleza. No dia 15, faz show no Bailito do festival No Ar Coquetel Molotov 2018, em Recife, e finaliza o giro dia 16 no Tropical Butantã, em São Paulo.

Antes de pegar o avião para a América do Sul, Azealia bateu um papo com o Virgula pelo telefone. Bem humorada, falou sobre o uso de redes sociais: “Internet é muito importante pra mim”, e de uma possível parceria com Pabllo Vittar: “Eu adoraria!”. Mas, mudou o tom quando o assunto foi o álbum novo. Séria, ela explicou: “Não falo sobre ele. Estou cansada de desapontar meus fãs por causa disso”.

Confira a entrevista abaixo:

(Foto: divulgação) Azealia Banks

Virgula: Você esteve no Brasil há 2 anos. Já está com saudade?

Azealia Banks: Muita! Eu amo tanto Brasil. Os fãs são muito apaixonados e me dão muito carinho. Estou realmente empolgada para voltar ao país novamente.

E como serão os shows dessa vez?

No palco, eu serei eu mesma e serão cheios de energia. Espero levar um pouco de alegria e esperança para os brasileiros, pois sei que vocês estão passando por um momento difícil. – (A cantora se refere às eleições presidenciais).

Sei que você tem uma conexão com a Pabllo Vittar…

Sim! Adoro ela e a acho uma grande cantora. Temos nos falado e se correspondido online nos últimos anos. Ela vai se apresentar no mesmo festival que eu em Fortaleza e não vejo a hora de rolar uma participação especial.

Você já pensou em gravar algo junto com ela?

Oh, my God! Eu adoraria! Acho que poderíamos ter uma canção forte juntas. Eu sugeriria de fazermos uma balada juntas. Ia ficar linda.

Me fale sobre o tão esperado álbum novo. Tem previsão?

Eu prefiro não falar nada sobre o álbum novo.

Por que?

Toda vez que digo algo sobre o álbum, que ele está vindo, acaba demorando mais ainda para sair. Cria uma enorme expectativa nos fãs e estou cansada de desapontá-los com isso.

Você tem uma relação fortíssima com a internet. O que ela representa para você?

A internet é muito importante pra mim, e as redes sociais fazem com que eu crie uma conexão fortíssima com os meus fãs. Eu consigo me expressar em plataformas como Twitter ou Instagram, por exemplo. Transmito a minha emoção e tenho um feedback disso. Também faz com que eu sinta que estou sempre acompanhada”.

Além dos shows, o que pretende fazer no Brasil?

Quero ir às praias. Pretendo ficar o maior tempo que conseguir na praia. Será o meu momento de relaxar. Também gostaria de ir ao Candomblé e Umbanda para me conectar mais com essas religiões.

SERVIÇOS:

Azealia Banks no Rio de Janeiro

Data: 10 de novembro

Local: Sacadura 154 – Rua Sacadura Cabral, 154, Saúde, Rio de Janeiro

Hora: 19:00

Ingressos: www.eventbrite.com.br

Azealia Banks em Curitiba

Data: 11 de novembro

Local: Selfie Brasil – Comendador Franco Uberaba – Curitiba, PR

Hora: 18:00

Ingressos: www.eventbrite.com.br

Azealia Banks em Fortaleza

Data: 14 de novembro

Local: Festival Pisa Menos – Marina Park Hotel – Fortaleza, CE

Hora: 22:00

Ingressos: www.eventbrite.com.br

Azealia Banks em Recife

Data: 15 de novembro

Local: Bailito – No Ar Coquetel Molotov 2018 – Caxanga Golf Country Club – Recife, PE

Hora: 21:00

Ingressos: www.eventbrite.com.br

Azealia Banks em São Paulo

Data: 16 de novembro

Local: Tropical Butantã – Valdemar Ferreira, 93, Butantã, São Paulo, SP

Hora: 19:00

Ingressos: www.eventbrite.com.br

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Fonte: Vírgula UOL