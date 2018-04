‘Ayrton Senna, o Musical’ chega aos cinemas no dia 1º de maio

Ayrton Senna, o musical – Hugo Bonemer

No dia 1º de maio 2018, o Brasil vai lembrar de seu maior ídolo: Ayrton Senna. Os fãs de todo o país poderão se emocionar e reacender a lembrança de um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Em uma ação especialda Aventura Entretenimento e da OrangeGroup, com apoio da família Senna, chegará a mais de 70 cidades de todo o país“Ayrton Senna, o musical”, atualmente em cartaz no Teatro Sergio Cardoso em SP. O objetivo é o de democratizar e incentivar o acesso à cultura em todo o Brasil, levando o espetáculo para fora do eixo RJ-SP. A ação, que faz parte do Cine Experience, é apresentada pelo Bradesco, com apoio cultural da Riachuelo.

“Este projeto do Musical Ayrton Senna tem sido recebido de forma incrível e agora vamos ter a oportunidade de compartilhar com fãs em diversos pontos do Brasil a emoção desta história. Com certeza será um momento especial para os fãs do Ayrton”, diz Bianca Senna, diretora de Branding do Instituto e sobrinha do piloto.

Para transformar um espetáculo de teatro, que conta com 26 atores em cenas de dança, música e circo, em um filme para o cinema foram utilizados drones, gruas e até mesmo efeitos de slowmotion.

Veja o trailer:

O filme entrará em cartaz no dia 01 de maio. Parte da renda obtida será revertida para o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar as oportunidades de crianças e jovens por meio da educação.

“Ayrton Senna, o musical”

Conhecido mundialmente como um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, Ayrton Senna inspirou gerações. Mas é a essência da personalidade e caráter de Ayrton, com espírito guerreiro e de solidariedade, o humor, amores e a relação com a família que o público poderá conhecer melhor em “Ayrton Senna, o musical”, produção da Aventura Entretenimento e Aventura Teatros, em parceria com a Família Senna. O musical, com direção de Renato Rocha, terá a sua estreia nos cinemas no dia 1 de maio.

A superprodução reúne 26 atores em um espetáculo diferente, para toda a família, que conta a história por meio de acrobacias e efeitos especiais, integrando música, dança, teatro e circo. Com texto e músicas inéditas de Claudio Lins e Cristiano Gualda, que dão o tom para contar a carreira do piloto por meio de uma linguagem artística, a trama acontece com duas histórias paralelas. De um lado temos Hugo Bonemer (Hair, Yank!, Rock in Rio, o musical e A Lei do Amor) como o Ayrton Senna, o atleta focado, perfeccionista, competitivo e louco por vitórias e do outro lado temos Adam Lee como Beco – apelido de Ayrton entre os mais próximos –, um jovem paulistano que trabalha com a família, com sonhos, valores e ideais. “Quisemos contar a história de uma pessoa comum que virou um herói nacional. E o Ayrton era isso, uma pessoa com dúvidas, medos, mas também inspiradora, que corria muito atrás dos seus sonhos e chegou no topo”, diz Claudio Lins. A narrativa traz grandes momentos da carreira e da vida de Ayrton Senna, como a relação dele com os pais e a emblemática vitória em Interlagos em 1991.

O espetáculo começa na última corrida de Ayrton, em Ímola, na Itália, e desenvolve com o que pode ter passado pela cabeça de Ayrton naquelas últimas cinco voltas. “É como se nessas últimas voltas ele se lembrasse dos principais momentos da vida dele, como uma retrospectiva”, comenta Aniela Jordan, sócia-diretora da Aventura Entretenimento. Cenários, sons e luzes envolvem e levam o público para dentro de uma corrida de Fórmula 1. Números aéreos e acrobacias representam no palco a velocidade que fazia parte da vida de Senna.

Fonte: Vírgula UOL