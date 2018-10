Avril Lavigne fala sobre doença que a afastou da música: “Dois anos na cama”

Avril Lavigne

Avril Lavigne falou sobre a doença de Lyme e disse que se sentiu muito frustrada por ficar “dois anos de cama”.

A cantora contou que o diagnóstico demorou para aparecer e que tomava muitos remédios, que fazia com que ela se sentisse “morrendo”.

“Estou com dor, cansada e não consigo sair da cama. Que porra está acontecendo comigo? Eu fiquei na cama por dois anos. Você toma esses antibióticos e eles começam a surtir efeito imediato. Mas é um erro inteligente: ele se transforma em uma forma cística, então, você tem que tomar outros antibióticos ao mesmo tempo. Fiquei sem diagnóstico por tanto tempo que eu estava meio que fodida”, afirmou.

Avril retomou sua carreira após uma pausa de quatro anos, após adoecer durante uma turnê, em 2014. A cantoro disse que a música Head Above Water foi inspirada na doença.

“Eu aceitei que estava morrendo. Me senti naquele momento como se estivesse debaixo d’água e me afogando, e eu estava tentando voltar à superfície para respirar. E ficava tipo: Deus, ajuda-me a manter minha cabeça acima da água”, completou.

A doença de Lyme é transmitida por carrapatos, causada pela bactéria Borrelia burgdorferi. A doença de Lyme causa uma irritação na pele e sintomas semelhantes aos da gripe, além de dores nas articulações e fraqueza nos membros.

Avril Lavigne

Assinou contrato aos 16 com a Arista Records.

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Ela nasceu em uma pequena cidade, Napanee, em Ontário, Canadá

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Aprendeu a tocar guitarra sozinha aos 12. Hoje, ela também toca piano e bateria.

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Avril alcançou o estrelato mundial em 2002, com o seis vezes disco de platina Let Go, seguido por Under My Skin, de 2004, três vezes platina; The Best Damn Thing, de 2007, uma platina; Goodbye Lullaby, de 2011, que vendeu mais de duas milhões de cópias.

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Ela é co-autora de músicas de outros artistas como Kelly Clarkson (Breakaway), assim como músicas de Demi Lovato e Leona Lewis.

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Avril apareceu como atriz em filmes como Over the Hedge, Fast Food Nation e The Flock.

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Ela é filantropa e tem uma fundação, The Avril Lavigne Foundation, que trabalha em parceria com organizações como Easter Seals, Erase MS e Make-A-Wish e trabalha em prol de crianças com doenças graves. Outras trabalhos de caridade foram feitos com Make Some Noise, Amnesty International, AmericanCPR.org, Special Olympics, Camp Will-a-Way, Music Clearing Minefields, US Campaign for Burma e War Child. Ela também atua contra a Aids, já levantou fundos e fez campanhas.

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Não era uma garota popular na escola. Foi suspensa três vezes por não fazer lições e começar brigas.

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Em 2003, apareceu em The Sims: Superstar como uma celebridade não-jogável

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Ela tem uma tatuagem do pulso esquerdo que foi feita junto com o amigo e parceiro musical Ben Moody

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Avril é personagem de um mangá chamado Faça 5 Pedidos.

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Quando fez shows no Brasil, pediu 80 pizzas no camarim. O sabor preferido dela é azeitona

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

O clipe de “Complicated”, o primeiro da carreira, custou US$ 1 milhão.

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Compôs a primeira música aos 12, para um garoto que foi apaixonada.

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Quando Avril Lavigne apareceu aos 17, ela era conhecida por ser jovem, andar com roupas de menino e por apostar menos no visual e mais na música, atraindo o público com sua voz poderosa, melodias fortes e letras diretas.

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

Avril Lavigne

Créditos: Reprodução/Facebook

