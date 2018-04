Avril Lavigne confirma que vai lançar nova música ainda em 2018

Avril Lavigne

Leia maisAvril Lavigne, é você?! Sandra Annenberg revela idade e choca a …Turista bêbado se perde procurando hotel e escala montanha

Avril Lavigne está realmente de volta, mores! A cantora, que está trabalhando em um novo álbum, prometeu que vai lançar uma música inédita ainda este ano.

A afirmação foi feita durante uma entrevista no evento Race To Erase MS. “Tenho trabalhado no meu novo álbum há três anos, vou terminar em duas semanas. Vou lançar música nova este ano”, contou. Será mesmo?

Confira o momento no vídeo:

Avril Lavigne said the new album will be finished in two weeks and also confirmed she will be releasing new music this year. pic.twitter.com/XPJmAtUyYv

— TEAM AVRIL (@WeAreWithAvril) 21 de abril de 2018

Fonte: Vírgula UOL