Avó tenta tirar tatuagem de neto com esponja e vira meme nas redes sociais

Thiago e Dona Ana

O publicitário Goiano Thiago Boca acabou deixando a avó famosa nas redes sociais ao postar um vídeo em que mostra para ela uma tatuagem feita faz alguns anos.

“Consegui esconder por mais de 15 anos. Hj minha vó descobriu, eu tenho uma tatuagem”, escreveu na legenda do vídeo.

“É a marca da besta!”, diz Dona Ana, enquanto tenta esfregar e tirar o desenho da pele do neto com uma esponja de cozinha. Thiago ainda brinca: “Se esfregar direito sai”.

Em quatro dias, o vídeo já tem mais de 6 mil visualizações no Instagram.

Uma publicação compartilhada por Thiago Boca (@thiagoboca) em 28 de Abr, 2018 às 9:03 PDT

Fonte: Vírgula UOL