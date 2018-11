Avó mostra pela primeira vez rosto de Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

Nasceu, na última quinta-feira (29), Zoe, a primeira filha da apresentadora Sabrina Sato e do ator Duda Nagle.

Em sua conta do Instagram, Sabrina publicou vídeo na maternidade e com retrospectiva da gravidez. Foi a avó da pequena, a jornalista Leda Nagle, quem postou o rostinho de Zoe pela primeira vez em clique ao lado do filho com a neta no colo.

Visualizar esta foto no Instagram.



Em 41 semanas eles emanaram amor e muita determinação. Hoje um grande sonho se realiza, um novo futuro e grandes transformações. Nasce uma mãe, um pai e uma família. A Zoe chegou! #VemZoe #ZoeChegou (Equipe Sabrina Sato e Duda Nagle – @sato_rahal)

Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato + (@sabrinasato) em 29 de Nov, 2018 às 10:25 PST

Fonte: Vírgula UOL