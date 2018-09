Avião tenta pousar durante tempestade, mas venta não deixa; veja o vídeo

Um avião da companhia aérea Air France não conseguiu pousar no aeroporto de Birmingham, na Inglaterra, na última semana. Segundo o site Daily Mail, o motivo foram os fortes ventos de mais de 70km/h que a tempestada Ali levou aos países da região.

Em vídeo, gravado por passageiro que estava próximo do local, é possível ver a aeronave se aproximando de maneira meio torta da pista de pouso. E, após não conseguir tocar o chão por causa do vento, é obrigada a levantar voo novamente.

Veja abaixo vídeo publicado pelo site inglês Daily Mail:

Fonte: Vírgula UOL