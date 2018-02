Avião precisa fazer pouso de emergência por causa de gases poderosos de passageiro

Reprodução Momento que a policia foi acionada

Um voo que ia de Dubai para Amsterdã precisou fazer um pouso forçado no último final de semana e não foi por conta de alguma falha na aeronave. O motivo foram os gases barulhentos e fedidos de um passageiro.

O voo da companhia Transavia Airlines foi interrompido por conta de uma briga entre um rapaz e dois passageiros. O homem insistia em soltar gases, mesmo sendo repreendido pelo piloto. Ele se irritou e passou a se comportar de forma agressiva.

Duas passageiras holandesas, que também foram retiradas do avião, contaram que o avião pousou em Viena, na Áustria, e a polícia foi acionada. Cães farejadores entraram no avião com os policiais e retiraram o rapaz.

“É uma loucura termos sido incluídas, não fazíamos ideia de quem eram esses garotos, só tivemos o azar de estar na mesma fileira. Não fizemos nada”, disse Nora, uma das passageiras holandesas. Elas vão processar a Transvia Airlines.

Confira o vídeo:

Passagiers die er door de Polizei uit zijn gehaald. 4tal uitte bedreigingen naar medepassagiers en crew. #hv6902 2/2 pic.twitter.com/fqLBOqeZwN

— Alfred Dekker (@pr8sport) 12 de fevereiro de 2018

Empresa russa aluga avião para pessoas enganarem seguidores no Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL