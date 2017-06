Avião da FAB faz pouso forçado na Base Aérea do Galeão

O dano causado pela colisão com um animal, durante a decolagem, obrigou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) a fazer um pouso de emergência, ontem (24) à noite, na Base Aérea do Galeão, zona norte do Rio. Segundo nota divulgada hoje (25) pelo Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, a aeronave C-97, um bimotor Brasília fabricado pela Embraer, havia decolado às 18h40 da mesma base, sem passageiros a bordo. Os tripulantes nada sofreram.

A colisão danificou a perna esquerda do trem de pouso principal do avião. A tripulação, que estava em missão de treinamento, realizou o procedimento de segurança para gastar o combustível remanescente e retornou à base. O pouso ocorreu sem problemas, sobre a grama, às 21h21, já com a aeronave controlada.

Ainda de acordo com a nota da FAB, o plano de emergência da base foi acionado para prestar a assistência necessária. A pista 15, na qual o pouso ocorreu, passou por vistoria, mas não houve impactos ao tráfego aéreo porque a pista 10 do aeroporto continuou a operar normalmente para pousos e decolagens.

Fonte: Agência Brasil