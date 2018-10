Avião com tropas que iam a Palmas sofre pane e retorna a Brasília

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava mais de 70 homens do Exército teve uma pane hoje (6) e precisou voltar a Brasília.

As tropas estavam sendo levadas para o aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, em Palmas, Tocantins, e depois seriam transportadas para aldeias indígenas no interior do estado, onde devem reforçar a segurança durante as eleições.

Agora, as tropas estão sendo transferidas para outra aeronave e deverão chegar a Palmas por volta das 23h deste sábado.

Ao todo, 120 militares devem atuar em 12 localidades de Tocantins, onde há a presença de povos indígenas. No estado, 5.039 eleitores indígenas estão aptos a votar.

De acordo com a assessoria de imprensa do Exército, o deslocamento das tropas de Brasília para Palmas foi feito em duas aeronaves. A primeira, o jato da Embaer C-99, pousou em Palmas pouco depois das 12h, com cerca de 40 militares.

Problema com combustível

Os demais foram transportados por um cargueiro Hércules C-130 e deveriam chegar na capital de Tocantins por volta das 13h30. Mas, em razão de uma pane no fluxo de combustível, após pouco mais de 20 minutos de voo, o Hércules retornou a Brasília.

O major do Exército Marcos Alves disse à Agência Brasil que os militares serão deslocados em outra aeronave que transportará as tropas em duas viagens.

“Com pouco mais de 20 minutos de voo, a aeronave C-130 apresentou problemas. Um botão acendeu, não foi possível solucionar [o problema] e agora estão realocando outra aeronave e a previsão é que as tropas estejam todas lá por volta das 23h. Serão duas viagens, no C-99”, disse o major.

