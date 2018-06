Autora de ‘Harry Potter’, J. K. Rowling manda presentes para escola indiana

Escola recebe presentes de J.K. Rowling

Em abril, J.K. Rowling recebeu uma mensagem da diretora de uma escola na Índia sobre uma aluna de 12 anos que era sua fã.

“Querida J. K. Rowling. Kulsum, de 12 anos, uma estudante de inglês da primeira geração dos Himalayas, gostaria de te encontrar um dia. Então venha visitar a gente na Escola Pública de Haji”, afirmou.

Escola recebeu presentes

J.K. Rowling não visitou a escola, mas respondeu o tweet e pediu o nome completo de Kulsum, dizendo que adoraria mandar um presente.

Escola recebeu presentes

Dois meses se passaram e a escola foi surpreendida com uma caixa cheia de artigos temáticos do mundo Harry Potter, além de uma carta e um livro autografado.

Alunos se surpreenderam

Fonte: Vírgula UOL