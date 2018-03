Autor do hit ‘Vai, Novinha’ proíbe a filha de escutar funk: ‘Abomino essas músicas’

(Foto: reprodução/Facebook)

O funkeiro MC Frank, que gravou o hit Vai, Novinha com o Bonde dos Magrinhos, não deixa a filha de 15 anos ouvir funk e nem a própria música que criou. Ele a proíbe de escutar ‘esse tipo de música’ seja no computador ou no mp3 player, informa a Piauí.

“Não quero que ela entre nisso. Abomino essas músicas, quero que fique longe. Quando ela tenta ouvir, eu tiro na hora”, diz o cantor carioca que é pai de 4 filhos, sendo que a menor tem 7 anos e quando crescer também será proibida de ouvir funk, segundo ele.

A posição de MC Frank se deve ao fato de ter se tornado evangélico após passar dificuldades relacionadas ao uso excessivo de drogas e bebidas. Atualmente ele ora em um templo da Assembleia de Deus, mas não deixa de exercer o funk. “Na época, o funk rolava dentro das comunidades, não ia tanto pra Zona Sul. Nessas comunidades, ninguém achava a música desrespeitosa, não tinha problema”, diz ele e admite que a letra é machista.

Segundo a reportagem, MC Frank baniu do seu vocabulário a palavra ‘novinha’ e faz apenas funk ostentação. “Eu cheguei de Megane/o pisante, um Adidas bolado/Uma blusa da Christian e uma calça da Armani“, diz uma de suas letras.

Popstars do funk

Fonte: Vírgula UOL