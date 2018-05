Autor de “A Culpa é Das Estrelas” terá livro adaptado para minissérie

Tá preparado pra chorar?

O site Deadline divulgou que o livro Quem é Você, Alasca? vai ser adaptado para uma minissérie televisiva. Não conhece o livro? Tudo bem, você com certeza conhece outro trabalho do autor, John Green: A Culpa é das Estrelas.

Quem é você, Alasca? é o romance de estreia de John Green, e conta a história de Miles Halter, um adolescente que parte para um internato em busca de um “Grande Talvez” e encontra a excêntrica e problemática Alasca Young.

O livro será levado para a TV pelo roteirista e produtor Josh Schwartz, que está nessa empreitada há 13 anos — ele se deparou com a história quando ela ainda era um manuscrito. Ele assina o episódio piloto da minissérie e é produtor executivo do projeto ao lado de Green, Jessica Tuchinsky, Mark Waters e Marty Bowen.

Fonte: Vírgula UOL