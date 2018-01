Australianos da The Beautiful Girls e rapper Talib Kweli são atrações do One Drop

Jordan Roach/Divulgação The Beautiful Girls

A 4ª edição do One Drop, evento que se apresenta como “festival de alma surfista”, rola no dia 4 de fevereiro (domingo) e traz onze atrações.

Diferentemente das três edições anteriores – que trouxeram artistas diretamente ligados ao universo praiano – o One Drop 2018 traz um headliner do hip hop: o nova-iorquinho Talib Kweli que traz Nico IS como convidado em sua turnê 2018. Talib (que é parceiro de Mos Def e já foi elogiado numa letra de Jay-Z) chega com seu novo álbum Radio Silence. E o line up segue com:

O trio australiano The Beautiful Girls volta ao Brasil com sua combinação de “música costeira” – como eles mesmos dizem – que inclui elementos do dub, folk, soul, jazz e hip hop, com as linhas de baixo sempre presentes e bem graves.

O grupo argentino Karandaya apresenta uma mistura de reggae, folk argentino e pop, eles cantam em inglês, espanhol e português e levam uma mensagem de luta pela igualdade social.

De Londres vem Kibir La Amlak, que responde por uma das melhores performances de dub atualmente. Ao vivo, ele presta homenagem ao estilo sound system tradicional ao mesmo tempo em que inclui seu estilo único, bastante eletrônico e calcado no roots.

As atrações nacionais contam com garotas superpoderosas. A MC e seletora de vocal raggamuffin Aghata Saan, a cantora de vozeirão africano Regiane Cordeiro, a DJ freestyler Luísa Viscardi (da Jambox). E ainda os jovens que não se cansam de receber elogios Raunas, PH Moraes, AôA e Wicked Digital Sound System.

Serviço:

One Drop Festival 2018 Dia: 04 de fevereiro (quarta-feira) Local: Via Matarazzo (Avenida Francisco Matarazzo 764 – Água Branca) Horário: 15h – abertura Classificação: 18 anos Evento no facebook: https://www.facebook.com/events/330887617389100/

Ingressos: R$ 50,00 (lote 1- ESGOTADO!) R$ 60,00 (lote2)

Venda Online > bit.ly/onedrop2018

One Drop Festival

O festival de DNA praiano nasceu na produtora Zeroneutro em 2013. Sua 1ª edição lotou a Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo (SP), reunindo cerca de 12 mil pessoas. O line up contou com: Matisyahu (EUA), Alpha Blondy (Costa do Marfim), Alborosie (Itália), Katchafire (Nova Zelândia) e Mat McHugh (Austrália).

Em 2015, o One Drop aconteceu em São Paulo trazendo o encontro fumegante da lenda viva do dub Lee “Scratch” Perry (Jamaica) com Mad Professor (Inglaterra), numa apresentação mítica no Estúdio. O festival também trouxe a nata dos amantes da cultura de Sound System do Brasil: High Public Sound, Jurassic Sound System, DigitalDubs, e Marcelinho da Lua. Saiba mais aqui.

Em 2017, sua terceira edição, trouxe os shows de Donavon Frankenreiter (EUA) e Slightly Stoopid (EUA) para o Audio Club.

