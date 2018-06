Australiano de 73 anos se enterra sob avenida por três dias para festival

O artista ficará 72 horas em um container sob uma avenida

O artista australiano Mike Parr, 73 anos, passará três dias enterrado sob uma avenida movimentada de Hobart, na Tasmania, como parte do Dark Mofo Festival. Ele foi colocado em um container de metal e enterrado na quinta-feira (14). As informações são do The Guardian.

Leia maisArtista recria foto emocionante de menina prisioneira em …De verdade ou mentirinha? Artista cria esculturas de sorvete

Parr passará 72 horas meditando, desenhando e fazendo jejum. O artista será resgatado no domingo (17) à noite. O container onde o artista passará os próximos dias tem as seguintes medidas: 4,5 m x 1,7 m x 2,2 m. Um tubo foi colocado dentro do container com acesso à superfície para garantir a chegada de ar ao artista.

Mike Parr, 73 anos, será resgatado no domingo, após o festival em Hobart chegar ao fim

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Genialidade, você vê por aqui!

Estas pessoas tiveram soluções para lá de criativas para situações do dia a dia

Créditos: Reprodução

Mais galerias

O churrasco mais bizarro do mundo

Acidente bizarro na Tailândia

Ganhadora da loteria recebe prêmio com máscara de emoji

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

O churrasco mais bizarro do mundo

Acidente bizarro na Tailândia

Ganhadora da loteria recebe prêmio com máscara de emoji

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1283167’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL