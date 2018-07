Australiano acha mina de ouro no quintal

O australiano Anthony Doolin, que vive em Brisbane, comprou uma casa há três anos, mas nunca imaginou o segredo que ela escondia.

Leia maisMulher de 92 anos mata o filho porque ele pretendia enviá-la a …

Depois de iniciar uma reforma no quintal, ele descobriu algumas minas de ouro na área. Doolin chamou as autoridades e descobriu que a região próxima à sua casa tinha várias minas que foram exploradas no século passado.

“Eu me senti o Indiana Jones”, disse o australiano ao site inglês Daily Mirror.

Fonte: Vírgula UOL